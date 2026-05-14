Të shtëna me armë në Prishtinë, dyshohet se është vrarë një person

Në lagjen “Bregu i Diellit”, në rrugën “Xheladin Hana” janë shfaqur forca të shumta policore. Raportohet se në këtë rrugë ka pasur të shtëna me armë dhe dyshohet se një person është vrarë, shkruan lajmi.net. Deri më tani nuk ka ndonjë informacion zyrtar nga Policia e Kosovës. Lajmi.net do ju mbaj të informuar me rastin.

14/05/2026 22:12

