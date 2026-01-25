Të shtëna me armë në një apartament në Berlin, pesë të plagosur – dy prej tyre në gjendje të rëndë
Bota
Pesë persona thuhet se janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri në një apartament në Berlin-Tiergarten, dy prej të cilëve në gjendje kritike.
Sipas mediave gjermane, përcjell Telegrafi, të shtënat erdhën si pasojë e një grindjeje.
Siç bëhet e ditur, të shtënat u qëlluan rreth orës 5 të pasdites në një apartament në katin e pestë të një ndërtese në Wichmannstrasse, përballë hotelit InterContinental në lagjen Tiergarten.
Policia mori disa thirrje emergjente atë mbrëmje, përfshirë disa nga personat e përfshirë.
“Në këtë kohë, nuk ka absolutisht asnjë rrezik për publikun”, ka thënë policia.
Mbetet e paqartë nëse të gjithë të arrestuarit ishin midis të plagosurve apo nëse kishte ndonjë të dyshuar tjetër të përfshirë.
Gjithashtu nuk kishte informacione fillestare nëse dikush tjetër po kërkohej.
Zona përreth vendit të krimit është rrethuar.
Vitin e kaluar pati një seri të shtënash me armë në Berlin . Si rezultat, policia e Berlinit krijoi një njësi speciale hetimore. Që atëherë, ajo ka kryer bastisje të gjera në bare, apartamente dhe vende të njohura takimi për kriminelët kundër bandave të dhunshme.
Nëse ky incident i veçantë lidhet me këto grupe është ende e paqartë.