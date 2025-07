Të shtëna me armë në bjeshkën e Strellcit, arrestohen tre persona Drejtoria Rajonale e Policisё nё Pejё, Stacioni Policor Deçan, me datën 08.11.2024, ёshtё njoftuar se në bjeshkën e Strellcit ka të shtëna me armë zjarri. Njёsitet relevante tё Stacionit Policor nё Deçan kanë shkuar nё atё lokacion në bjeshkën e Strellcit dhe në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar katërmbëdhjetë (14) gëzhoja cal.…