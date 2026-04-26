Të shtëna me armë gjatë Darkës së Korrespondentëve në Shtëpinë e Bardhë
Një burrë i armatosur me armë dhe thika hapi zjarr pranë sallës së vallëzimit ku po zhvillohej Darka e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Hotelin Hilton në Uashington, ku ishin të pranishëm presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump.
Videot që qarkullojnë në internet tregojnë agjentë që mbulojnë Trumpin, përpara se ta shoqërojnë atë, Melania Trumpin dhe zëvendëspresidentin JD Vance jashtë dhomës.
I dyshuari për të shtënat u identifikua si një burrë 31-vjeçar nga Kalifornia, sipas zyrtarëve të zbatimit të ligjit.
Ai përballet me dy akuza që lidhen me armë zjarri, përfshirë një akuzë për sulm ndaj një oficeri me një armë vdekjeprurëse.
Menjëherë pas incidentit, Trump mbajti një konferencë për shtyp, duke e quajtur profesionin e tij një “profesion të rrezikshëm” ku përpjekja për dhunë është “pjesë e punës”.
“Sot kemi nevojë për nivele sigurie që ndoshta askush nuk i ka parë më parë”, tha presidenti.
Por ai tha gjithashtu: “Nuk do të lejojmë askënd të marrë përsipër shoqërinë tonë”.
Kur një gazetar e pyeti pse ai ka qenë vazhdimisht shënjestër e një vrasjeje të mundshme, Trump u përgjigj se ndoshta kjo ndodhi sepse ai ishte “shumë me ndikim” dhe e krahasoi veten me Abraham Lincoln.
“Kam studiuar vrasjet dhe duhet t’ju them, njerëzit me më shumë ndikim, njerëzit që bëjnë më shumë… Hidhini një sy njerëzve… Abraham Lincoln. Por njerëzit që kanë ndikimin më të madh, janë ata që ata ndjekin”, deklaroi presidenti.
Ndryshe, Abraham Lincoln ishte presidenti i parë amerikan që u vra në vitin 1865 kur u qëllua në kokë.