“Të rritur nga lufta, më të fortë se frika”: Muriqi me postim motivues Kosova barazoi 2:2 dje me Zvicrën në stadiumin “Fadil Vokrri” në ndeshjen e vlefshme për kualifikim në Kampionatin Evropian. Ishte Vedat Muriqi që shënoi dy golat e Kosovës, për ta lënë me shpresa ekipin për kualifikim historik në Evropian. Ai ka reaguar sot në profilin e tij në Twitter me disa foto dhe një përshkrim…