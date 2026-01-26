Të paktën 18 persona kanë vdekur nga valët e të ftohtit në SHBA
Numri i të vdekurve nga stuhia dimërore që goditi Shtetet e Bashkuara është rritur në të paktën 18.
Raporton ABC News. Ndërkohë, pjesë të mëdha të vendit mbeten të prekura nga temperaturat shumë të ulëta, me mbi një milion shtëpi pa energji elektrike dhe mijëra fluturime të pezulluara.
Vonesat dhe anulimet e fluturimeve për shkak të stuhisë dimërore vazhdojnë. Aeroportet e verilindjes, veçanërisht Nju Jorku dhe Bostoni, janë më të goditurat. Pas afërsisht 11,500 anulimeve dhe gati 21,000 vonesave të dielën, 4,000 fluturime të tjera që niseshin dhe mbërrinin në Shtetet e Bashkuara u anuluan të hënën në mëngjes, dhe mbi 8,000 u vonuan, sipas faqes së internetit FlightAware. Priten ndërprerje të mëtejshme gjatë gjithë ditës.
Aeroporti Ndërkombëtar Logan i Bostonit pa numrin më të lartë të anulimeve, me gati 300 fluturime të anuluara në orën 7 të mëngjesit, që përfaqësojnë 60% të nisjeve të planifikuara, shkruan ANSA.
Aeroportet e zonës së Nju Jorkut u goditën gjithashtu rëndë: rreth gjysma e nisjeve nga Kennedy, LaGuardia dhe Newark u anuluan në orën 7 të mëngjesit.