Të martën mbahet protestë në Tiranë në mbështetje të studentëve shqiptarë në RMV
Një protestë solidarizuese në mbështetje të studentëve shqiptarë në RMV do të mbahet të martën në Tirana, pas tensioneve të krijuara për përdorimin e gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe protestave të zhvilluara në Shkup. Aktivisti Mevlan Ademi dhe pedagogia Elsa Skenderi, të ftuar në emisionin "Kjo Javë", zbuluan detaje nga organizimi i protestës…
Një protestë solidarizuese në mbështetje të studentëve shqiptarë në RMV do të mbahet të martën në Tirana, pas tensioneve të krijuara për përdorimin e gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe protestave të zhvilluara në Shkup.
Aktivisti Mevlan Ademi dhe pedagogia Elsa Skenderi, të ftuar në emisionin “Kjo Javë”, zbuluan detaje nga organizimi i protestës dhe mesazhi që synohet të përcillet.
Ademi bëri të ditur se marshimi pritet të nisë nga sheshi “Skënderbej” drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë.
Ndërkohë, Elsa Skënderi theksoi se protesta ka lindur si nismë qytetare dhe studentore, në një moment kur sipas saj politika ka zgjedhur heshtjen.
Pjesë nga diksutimi në studio:
Mevlan Ademi: Realisht nuk kam shumë detaje, di që do marshohet nga sheshi “Skënderbej” drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut. Organizatorët kryesorë janë studentët e Tiranës, janë këta vëllezërit tanë këtu, dhe unë shpresoj që të kenë përkrahjen sa më të madhe nga kolegët e atyre që bashkëndjejnë me ne, që e shohin që neve po na mohohet
Elsa Skenderi: Në të vërtetë nisma është marrë nga disa studentë të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe nga fakultetet e tjera, dhe nga universitetet e tjera padyshim do të ketë të rinj, po dhe qytetarë që lirisht mund t’i bashkohen kësaj proteste. Veçanërisht pjesëmarrja jonë bëhet e rëndësishme në momentin që politika hesht. Atëherë qytetari duhet me do e mos që ta ngrejë zërin edhe të solidarizohet për këta të rinj dhe të reja, që në një lloj mënyre janë frymëzim për të gjithë ne, për idealizmin edhe për pastërtinë dhe për vizionin shumë të qartë që kanë për të ardhmen e tyre dhe për të drejtat që duhet të gëzojnë me to.
Mevlan Ademi: Nuk besoj që do ndalet këtu. Besoj që herës tjetër kur ta organizojmë përsëri në Shkup, të vijnë përsëri te studentët e Tiranës. Kështu që edhe në Prishtinë të kemi një protestë, që edhe atje pak politikën ta ngrejnë në këmbë, ata atje po i kanë problemet e veta zgjedhore, po vëllezërit e atyre në Maqedoninë e Veriut janë duke luftuar me trashëgiminë dhe identitetin e tyre. Ndoshta këto dy vendet më… jetojnë në realitete ndryshe nga ai realiteti jonë, po unë shpresoj që pak të na kuptojnë dhe të bashkëndjejnë me ne, siç kanë bashkëndjerë çdo herë, dhe t’i japim një fund kësaj problematike që kemi.