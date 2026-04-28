Të enjten vjen goditja e masave polare me reshje shiu dhe bore, temperaturat nën zero
Kjo javë ka filluar nën ndikimin e masave të ngrohta ajrore dhe si e tillë do të vazhdojë edhe të martën, mirëpo me një destabilizim të lehtë të atmosferës, ku parashihet ndonjë rrebesh i izoluar në lokalitete gjatë orëve të pasdites.
Kjo javë ka filluar nën ndikimin e masave të ngrohta ajrore dhe si e tillë do të vazhdojë edhe të martën, mirëpo me një destabilizim të lehtë të atmosferës, ku parashihet ndonjë rrebesh i izoluar në lokalitete gjatë orëve të pasdites.
Nga dita e mërkurë gradualisht do të shtrihen masat e ftohta ajrore, duke sjellë shtim të vranësirave dhe reshje lokale shiu gjatë orëve të pasdites, veçanërisht orëve të mbrëmjes, kur pritet edhe ulje e theksueshme e temperaturave.
Të enjten do të mbesin plotësisht nën ndikimin e masave të ftohta ajrore me origjinë polare, si pasojë moti do të jetë kryesisht i vranët dhe herë pas here me reshje shiu. Në zonat malore reshje bore.
Të premten parashikohet mot me diell dhe vranësira, ndërsa lokalisht mund të ketë ndonjë reshje të izoluar shiu, e në zonat malore borë. Në orët e mëngjesit, varësisht nga prezenca e kthjellimeve, temperaturat mund të zbresin në vlera negative.
Vlen të theksohet se, të enjten dhe të premten nuk përjashtohet mundësia që fjolla bore të paraqiten edhe në zonat më të ulëta, veçanërisht edhe në zonën e Llapit.
Të shtunën parashikohet mot me diell dhe vranësira, ndërsa lokalisht priten reshje të pakta lokale shiu. Po ashtu, në orët e mëngjesit priten vlera negative.
Edhe dita e diel do të vijojë me diell dhe vranësira, me mundësi për ndonjë reshje të izoluar. Përderisa temperaturat do të fillojnë të shënojnë ngritje në vlerat maksimale.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i verilindjes, e cila herë pas here pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi prej 15-52 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri në 9° C, ndërsa ato maksimale prej 6 deri në 26° C. /MeteoKosova