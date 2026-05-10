Musliu – Vjosa Osmanit: 5 vite e gjysmë e mbajte gojën mbyllur, politikanët e tillë duhet të ndëshkohen

Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, thotë se ish-presidentja Vjosa Osmani e “mbajti gojën mbyllur 5 vjet e gjysmë”. Sipas saj, Musliut “Politikanët e tillë që pranojnë që për një pozitë t’ia humbin Kosovës dinjitetin, nuk duhet të përkrahen nga populli, duhet të ndëshkohen”. Postimi i saj i plotë: “FLAMURIN E KOSOVËS NUK E VENDOSIN AS…

10/05/2026 23:10

Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, thotë se ish-presidentja Vjosa Osmani e “mbajti gojën mbyllur 5 vjet e gjysmë”.

Sipas saj, Musliut “Politikanët e tillë që pranojnë që për një pozitë t’ia humbin Kosovës dinjitetin, nuk duhet të përkrahen nga populli, duhet të ndëshkohen”.

Postimi i saj i plotë:

“FLAMURIN E KOSOVËS NUK E VENDOSIN AS NË FORUMET E TYRE TË BRENDSHME, LËRE MË NË ATO NDËRKOMBËTARE.”

Pesë vjet e gjysmë e mbajti gojën të mbyllur pa e thënë të vërtetën.

U desh t’iu shkundet karrigia që ta pranojë atë që ne ua kemi thënë prej kohësh.

Kjo nuk është vetëm hipokrizi politike kjo është mashtrim.Kjo është e papranueshme.

Pesë vite e gjysmë të humbura për Kosovën.

Pesë vite e gjysmë mashtrim ndaj qytetarëve të Kosovës.

Dhe dëmi më i madh nuk janë vitet e humbura, por përpjekja për t’ia humbur Kosovës dinjitetin, simbolin dhe zërin e saj në botë.

Politikanët e tillë që pranojnë që për një pozitë t’ia humbin Kosovës dinjitetin, nuk duhet të përkrahen nga populli, duhet të ndëshkohen.

