Seanca në rastin Hashim Thaçi dhe të tjerët “kundër administrimit të drejtësisë” nga 11 deri më 15 maj

Gjykata Speciale në Hagë bëri të ditur për cështjen Hashim Thaçi dhe të tjerët në lidhje me akuzat për vepra kundër administrimit të drejtësisë, janë caktuar seanca për periudhën nga 11 deri 15 maj. Seanca e 11 majit (të hënën) do të fillojë nën orën 9:30. Lidhur me rastin kundër administrimit të drejtësisë, Bashkim Smakaj,…

Lajme

10/05/2026 23:20

Gjykata Speciale në Hagë bëri të ditur për cështjen Hashim Thaçi dhe të tjerët në lidhje me akuzat për vepra kundër administrimit të drejtësisë, janë caktuar seanca për periudhën nga 11 deri 15 maj.

Seanca e 11 majit (të hënën) do të fillojë nën orën 9:30.

Lidhur me rastin kundër administrimit të drejtësisë, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe Isni Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe u transferuan në objektin e paraburgimit në Hagë, më 6 dhjetor 2024 në bazë të aktakuzës së konfirmuar dhe fletarrestimeve të lëshuara nga Haga.

Ndërsa, Thaçit i është dorëzuar fletarrestimi në objektin e paraburgimit në Hagë më 5 dhjetor 2024, gjithnjë sipas njoftimit të Gjykatës Speciale.

Hajredin Kuçit i është dorëzuar aktakuza e konfirmuar dhe fletëthirrja për t’u paraqitur para gjykatëses së procedurës paraprake për paraqitjen e parë më 9 dhjetor.

Sipas aktakuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta me grupet kanë ndjekur një model të sjelljes për të penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare.

Në seancën fillestare më 27 shkurt 2026, të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që iu vihen në barrë.

Artikuj të ngjashëm

May 10, 2026

Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga paraburgimet bjelloruse dhe...

May 10, 2026

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

May 10, 2026

A do të implementohet Ligji për Sigurime Shëndetësore?

May 10, 2026

Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga...

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

A do të implementohet Ligji për Sigurime Shëndetësore?

Musliu – Vjosa Osmanit: 5 vite e gjysmë...