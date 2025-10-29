Të arrestuarit për grabitjen në Luvër deklarojnë pjesërisht fajësinë
Zyra e prokurorit francez njoftoi se dy të dyshuar në vjedhjen spektakolare të bizhuterive mbretërore nga Luvri i Parisit kanë rrëfyer pjesëmarrjen e tyre në grabitje dhe po mbahen në paraburgim. Megjithatë, bizhuteritë e vjedhura nuk janë gjetur ende.
Siç konfirmoi prokurorja e Parisit Laura Beccuau, të dyshuarit u arrestuan të shtunën dhe u morën në pyetje për 96 orë, pas së cilës u çuan para një gjyqtari hetues i cili do të vendosë mbi padinë zyrtare për grabitje të armatosur si pjesë e një grupi të organizuar, një krim i dënueshëm deri në 15 vjet burg.
Njëri nga të dyshuarit, një algjerian 34-vjeçar, ishte arrestuar më parë për shkelje të rregullave të trafikut dhe u identifikua falë gjurmëve të ADN-së të gjetura në skuterin e përdorur nga sulmuesit.
Tjetri, një 39-vjeçar nga periferia e Parisit, Aubervilliers, punonte si shofer taksie ilegal dhe shpërndarës dhe ishte i njohur për policinë për vjedhje të rënda. ADN-ja e tij u gjet në xhamin e një vitrine të thyer gjatë grabitjes.
Njëri nga burrat u arrestua në aeroportin Charles de Gaulle ndërsa përpiqej të largohej nga vendi me një fluturim drejt Algjerisë.
Grabitja ndodhi më 19 tetor në Galerinë Apollo, sallën më luksoze të Luvrit, ku ekspozohen xhevahiret mbretërore franceze. Në një bastisje që zgjati vetëm shtatë minuta në mes të ditës, katër sulmues të maskuar hynë nga një dritare duke përdorur një vinç të montuar në kamion, thyen dy dollapë sigurie dhe u larguan me nëntë sende me vlerë rreth 88 milionë euro.
Sendet e vjedhura përfshinin një gjerdan smeraldi me më shumë se një mijë diamante që Napoleoni ia dha gruas së tij të dytë, si dhe bizhuteri nga Mbretëreshat Marie-Amélie dhe Hortense.
Prokurori Beccuau tha se nuk kishte prova për përfshirjen e punonjësve të muzeut, por xhevahiret nuk ishin gjetur.
Dy të dyshuar kanë rrëfyer përfshirjen e tyre në grabitje, ndërsa dy të arratisur janë ende në arrati.
Rasti ka hedhur dritë gjithashtu mbi mangësitë serioze në sigurinë e Luvrit. Shefi i policisë së Parisit, Patrice Faure, pranoi para ligjvënësve se sistemet e vjetruara të sigurisë kishin krijuar pika të dobëta kritike.
Faure zbuloi gjithashtu faktin tronditës se licenca e kamerave të sigurisë së muzeut skadoi në korrik dhe nuk ishte rinovuar.
Për ta përkeqësuar situatën, informacioni i parë për grabitjen nuk erdhi nga sistemi i alarmit të muzeut, por nga një çiklist që pa burrat me helmeta dhe një kamion me kovë nga rruga dhe thirri policinë.