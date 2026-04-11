Talenti kosovar në “Counter Strike 2”, ‘Krabeni’ dhe ekipi i tij ‘FUT’ shpallen kampion në turneun “PGL Bucharest”
Ekipi senzacional në “Counter Strike 2”, ‘FUT’ është shpallur kampion në “PGL Bucharest 2026”. Kapiten i kësaj skuadre është talenti kosovar, Aulon Fazlija i njohur me nofkën “Krabeni”, transmeton lajmi.net. Në finale “FUT” fituan kundër ekipit të njohur “Astralis” 3:1 në “maps”. Nga ky turne, ekipi ‘FUT’ fiton 200 mijë dollarë. “Krabeni” e udhëhoqi këtë…
Në finale “FUT” fituan kundër ekipit të njohur “Astralis” 3:1 në “maps”. Nga ky turne, ekipi ‘FUT’ fiton 200 mijë dollarë.
“Krabeni” e udhëhoqi këtë ekip me sukses drejt titullit të parë. Ai pati 53 ‘kills’ përgjatë 4 “maps”. /lajmi.net/