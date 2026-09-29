Takimi me Kurtin për Specialen, Hamza: Tha po e pres opinionin ligjor, ne po bëjmë përpjekje për seancë të jashtëzakonshme

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, i ftuar në Pressing në T7 tha se për partinë e tij, “nuk ka prioritet më të lartë sesa Projektligji për Specialen”. Ai tha; “Jemi paralelisht duke punu që mi mbledhë nënshkrimet, nevojiten 40 nënshkrime, me thirrë seancë të jashtëzakonshme me futë ligjin në rend dite…” Hamza deklaroi se lidhur…

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29/09/2026 22:28

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, i ftuar në Pressing në T7 tha se për partinë e tij, “nuk ka prioritet më të lartë sesa Projektligji për Specialen”.

Ai tha; “Jemi paralelisht duke punu që mi mbledhë nënshkrimet, nevojiten 40 nënshkrime, me thirrë seancë të jashtëzakonshme me futë ligjin në rend dite…”

Hamza deklaroi se lidhur me projektligjin, kryeministri Kurti po pret opinion ligjor të Ministrisë së Drejtësisë…

Por shtoi se Kurti “nuk ka deklarim të qartë” për mbështetjen apo jo të projektligjit edhe pasi të pranojë opinion nga MD.

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