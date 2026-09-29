Çitaku përsëri i reagon Hargreaves: “Drejtësia e pavarur” hipokrizi, Cameron i ka bërë presion kryeprokurorit të GJPNJ për Netanyahun

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka vijuar komentet në drejtim të ambasadorit britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, i cili gjatë ditës ka deklaruar se “dënimet në Hagë kanë të bëjnë me krime individuale ndaj komuniteteve të ndryshme, s’e gjykojnë shtetësinë e Kosovës”. Ajo ka marrë një shembull se si ishte raportuar se “një muaj para…

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29/09/2026 22:40

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka vijuar komentet në drejtim të ambasadorit britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, i cili gjatë ditës ka deklaruar se “dënimet në Hagë kanë të bëjnë me krime individuale ndaj komuniteteve të ndryshme, s’e gjykojnë shtetësinë e Kosovës”.

Ajo ka marrë një shembull se si ishte raportuar se “një muaj para se të kërkohej fletarrestimi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, kryediplomati britanik David Cameron e kishte telefonuar kryeprokurorin Karim Khan dhe, sipas pretendimeve të këtij të fundit, i kishte bërë presion që Gjykata Penale Ndërkombëtare të mos e ndërmerrte atë hap”.

Ajo thotë se “ambasadori Jonathan Hargreaves nuk ka reaguar publikisht për këtë rast”.

Prandaj, sipas saj, “kjo heshtje është e vështirë të mos shihet si standard i dyfishtë dhe si hipokrizi: në Kosovë flitet vazhdimisht për pavarësinë e drejtësisë dhe mosndërhyrjen në çështjet gjyqësore, ndërsa përballë një rasti që prek drejtpërdrejt Britaninë e Madhe, heshtja duket se është zgjedhja e ambasadorit”.

Reagimi i saj i plotë:

Hipokrizia e “drejtësisë së pavarur” dhe heshtja e ambasadorit britanik

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, në vazhdimësi u ka dhënë mbështetje Dhomave të Specializuara të Kosovës, duke e vënë theksin te fjalia: “Ne nuk përzihemi në çështjet gjyqësore, ne besojmë në drejtësinë e pavarur.”

Një muaj para se të kërkohej fletarrestimi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, kryediplomati britanik David Cameron e kishte telefonuar kryeprokurorin Karim Khan dhe, sipas pretendimeve të këtij të fundit, i kishte bërë presion që Gjykata Penale Ndërkombëtare të mos e ndërmerrte atë hap.

Mediat kanë raportuar për këtë telefonatë, e cila është cilësuar skandaloze dhe ndërhyrje e drejtpërdrejtë në sistemin e drejtësisë.

Më 16 janar 2026, Qeveria britanike konfirmoi për herë të parë se ishte zhvilluar një telefonatë mes David Cameronit dhe Karim Khanit. Sipas pretendimeve të Khanit, gjatë saj ish-sekretari i Jashtëm e kishte kërcënuar lidhur me hetimin për krimet e luftës në Gaza.

Khan e ka konfirmuar telefonatën dhe ka deklaruar se Cameroni e kishte kërcënuar me ndërprerjen e fondeve dhe me tërheqjen e Britanisë së Madhe nga Gjykata Penale Ndërkombëtare.

Ambasadori Jonathan Hargreaves nuk ka reaguar publikisht për këtë rast.

Kjo heshtje është e vështirë të mos shihet si standard i dyfishtë dhe si hipokrizi: në Kosovë flitet vazhdimisht për pavarësinë e drejtësisë dhe mosndërhyrjen në çështjet gjyqësore, ndërsa përballë një rasti që prek drejtpërdrejt Britaninë e Madhe, heshtja duket se është zgjedhja e ambasadorit.

Nëse drejtësia duhet të jetë e pavarur, e që pajtohem se duhet të jetë, atëherë duhet të jetë e pandikuar dhe e pavarur për të gjithë. Edhe kur bëhet fjalë për ju, zoti ambasador!

 

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