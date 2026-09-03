Takimi me Çekun iu jep shpresë sindikalistëve të arsimit, Jashari: Nagavci nuk pranonte fare dialog, deri tash kemi qasje tjetër të ministrit
SBASHK-u duket se po e sheh me sy tjetër Ministrinë e Arsimit. Kryetari i sindikatës, Rrahman Jashari, kësaj radhe ka fjalë të mira për ministrin Hajrulla Çeku, duke e veçuar qasjen e tij për dialog nga ajo e ish-ministres Arbërie Nagavci. Jashari thotë se me ministrin e ri ka pasur takime dhe kontakte të vazhdueshme,…
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SBASHK-u duket se po e sheh me sy tjetër Ministrinë e Arsimit. Kryetari i sindikatës, Rrahman Jashari, kësaj radhe ka fjalë të mira për ministrin Hajrulla Çeku, duke e veçuar qasjen e tij për dialog nga ajo e ish-ministres Arbërie Nagavci.
Jashari thotë se me ministrin e ri ka pasur takime dhe kontakte të vazhdueshme, ndërsa këtë e sheh si një shenjë shprese se raportet mes sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit mund të ndryshojnë për të mirë.
“Ministri Çeku është më dialogues dhe është më i hapur për dialog dhe kjo na jep shpresë se gjërat vazhdimisht do të ndryshojnë për të mirë”, ka thënë Jashari në një intervistë për IndeksOnline.
Madje, kreu i SBASHK-ut e ka përgëzuar dhe inkurajuar ministrin që ta vazhdojë këtë qasje.
“Unë e përgëzoj dhe e inkurajoj ministrin që të vazhdojë në këtë mënyrë, sepse ne vazhdimisht e kemi kritikuar dhe kemi reaguar kur ka munguar dialogu. Tash dialogu ekziston, jemi në kontakt të vazhdueshëm”, është shprehur ai.
Ky qëndrim dallon dukshëm nga kritikat që SBASHK-u i kishte bërë vazhdimisht ndaj ish-ministres Arbërie Nagavci. Jashari thotë se me Nagavcin, sipas tij, nuk kishte gatishmëri për dialog.
“Fillimet janë më ndryshe. Nga ministrja e kaluar Arbërie Nagavci, e cila nuk pranonte fare dialog, deri tash kemi qasje tjetër të ministrit Hajrulla Çeku”, ka deklaruar Jashari.
Megjithatë, sindikata vazhdon të ketë kritika për mënyrën se si edhe këtë vit janë shpërndarë tekstet shkollore.
“SBASHK ka qenë kundër shpërndarjes së teksteve në këtë formë, përmes librarive. Ne kemi kërkuar të vazhdohet me përvojën e kaluar, që librat janë dërguar në shkolla dhe brenda javës së parë mësimdhënësit i kanë shpërndarë për klasën e vet, në mënyrë që javën e dytë të nisin me procesin mësimor”, ka thënë ai tutje për IndeksOnline.
Sipas Jasharit, tashmë edhe në Ministri mund të jetë kuptuar se kjo mënyrë e shpërndarjes është tepër e komplikuar.
Ai pret që vitin e ardhshëm të ketë një model më të thjeshtë.
“Besoj që MASHT-i e ka parë që kjo mënyrë është tejet e komplikuar. Mbase vitin e ardhshëm do ta kemi një mënyrë shumë më të lehtë të shpërndarjes së teksteve shkollore”, ka thënë Jashari.
Propozimi i tij është që marrëveshja për tekstet të bëhet qysh në muajin qershor dhe shtëpitë botuese t’i dërgojnë librat në shkolla para fillimit të vitit shkollor.
“Në mënyrë që mësimdhënësit t’i shpërndajnë te nxënësit, secili te klasa e vet”, ka sqaruar ai.
Përveç teksteve shkollore, SBASHK-u pret që dialogu me ministrin Çeku të zgjerohet edhe në çështjet sindikale.
Jashari ka bërë të ditur se së shpejti pritet të diskutohen çështje të tjera, mbi të gjitha kontratat kolektive.
Ndërkohë, SBASHK-u, Këshilli i Prindërve, Këshilli i Nxënësve, përfaqësuesit e studentëve dhe të drejtorive arsimore janë përfshirë në diskutimet për planin strategjik të arsimit në Kosovë.