Tahiri: Propagandës së VV-së po i përgjigjemi me aktivizim dhe komunikim me qytetarët

Arian Tahiri nga PDK-ja, ka thënë në “Pressing” të T7, se propagnadës së pushtetit po i përgjigjen me aktivizim dhe komunikim me qytetarët. Ai tha se përmes dhomave të errëta, Lëvizja Vetëvendosje po përpiqet të errësojë edhe gjendjen reale me të cilën ballafaqohen qytetarët. “Në këtë kohë kur jemi duke u servu prej propagandës së…

Lajme

26/05/2026 21:08

Arian Tahiri nga PDK-ja, ka thënë në “Pressing” të T7, se propagnadës së pushtetit po i përgjigjen me aktivizim dhe komunikim me qytetarët.

Ai tha se përmes dhomave të errëta, Lëvizja Vetëvendosje po përpiqet të errësojë edhe gjendjen reale me të cilën ballafaqohen qytetarët.

“Në këtë kohë kur jemi duke u servu prej propagandës së rrjeteve sociale, që është prej asaj ushtrisë prej disa dhomave të errëta që po tentojnë me errësu gjendjen reale. Kundër kësaj propagande jemi duke iu përgjigjur me aktivizim dhe komunikim gjithandej qyteteve të Kosovës”, ka thënë ai.

Artikuj të ngjashëm

May 26, 2026

Hamza spjegon sloganin e PDK-së: Stop krizave, stop Albin Kurtit, stop...

May 26, 2026

Kica-Xhelili: Po mundohemi ta kalojmë ngërçin politik pa zgjedhje të reja

May 26, 2026

Nën tokë kushte të rënda, mbi tokë rekorde: Dy realitetet e Trepçës

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

May 26, 2026

Irani dënon sulmet amerikane si ‘shkelje të rëndë’ të armëpushimit

Lajme të fundit

Hamza spjegon sloganin e PDK-së: Stop krizave, stop...

Kica-Xhelili: Po mundohemi ta kalojmë ngërçin politik pa zgjedhje të reja

Nën tokë kushte të rënda, mbi tokë rekorde: Dy realitetet e Trepçës

Kos: Shqipëria për 10 vite dha rezultat, arritja...