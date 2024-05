Tahiri: Hyrja në KiE do ishte me rëndësi strategjike Ish-Kryenegociatorja e Kosovës në dialog, Edita Tahiri, ka thënë se anëtarësimi në Këshillin e Evropës do të ishte me rëndësi strategjike në këtë kohë të ndjeshme. Pas kundërshtimit të kryeministrit Albin Kurti që ta pranojë kushtin e Asociacionit për anëtarësim në KiE, Kosova ende nuk është futur në agjendën e Këshillit të Ministrave, që do…