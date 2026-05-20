Sveçla vlerëson kontributin e Kimberly Riffe në MPB

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka vlerësuar kontributin e Kimberly Riffe, si atashe në Ambasadën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të programit ICITAP, në ngritjen e kapaciteteve profesionale të agjencive të sigurisë në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ai ka theksuar se përmes ICITAP, Riffe ka kontribuar me…

Lajme

20/05/2026 21:05

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka vlerësuar kontributin e Kimberly Riffe, si atashe në Ambasadën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të programit ICITAP, në ngritjen e kapaciteteve profesionale të agjencive të sigurisë në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Ai ka theksuar se përmes ICITAP, Riffe ka kontribuar me përkushtim të vazhdueshëm në mbështetjen profesionale dhe forcimin e bashkëpunimit institucional ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së.

Në përfundim të mandatit të saj si atashe e ICITAP në Kosovë, Sveçla është takuar me të, duke thënë se kontributi i saj do të mbetet pjesë e historisë së bashkëpunimit institucional ndërmjet dy vendeve.

“Përmes ICITAP, Kimberly ka qëndruar pranë institucioneve tona jo vetëm si mbështetje profesionale, por edhe si dëshmi e përkrahjes së palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Republikën e Kosovës. Ajo përfaqëson më së miri partneritetin e fortë dhe lidhjen e qëndrueshme ndërmjet dy vendeve tona. Gjatë mandatit të kaluar qeverisës, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e saj të çmuar në avancimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, i kam ndarë “Medaljen për Merita”, vlerësim që u takon atyre që punojnë me përkushtim në forcimin e institucioneve tona”, ka shkruar mes tjerash Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë

May 20, 2026

PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së

May 20, 2026

Gruda – Abrashit: Nuk po doni marrëveshje politike

May 20, 2026

Çitaku: Kosova në krizë politike, ekonomike dhe morale pas gjashtë viteve...

May 20, 2026

Pesë shtete të BE-së propozojnë modelin e anëtarësimit “hap pas hapi”...

May 20, 2026

Një dron shkeli hapësirën ajrore, presidenti dhe kryeministrja e Lituanisë më...

Lajme të fundit

Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë

PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së

Gruda – Abrashit: Nuk po doni marrëveshje politike

Çitaku: Kosova në krizë politike, ekonomike dhe morale...