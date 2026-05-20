Tahiri: AAK nuk ka as hak, as hile për këto zgjedhje

Besnik Tahiri nga AAK=ja ka deklaruar se partia e tij nuk mban përgjegjësi për zgjedhjet e reja dhe se situata politike është rezultat i mungesës së marrëveshjes politike. “Për me marrë pozitën e presidentit duhet me i pas 80 vota. Për me mrri në atë situacion duhet kriter për me ardh aty. AAK nuk ka…

Lajme

20/05/2026 21:45

Besnik Tahiri nga AAK=ja ka deklaruar se partia e tij nuk mban përgjegjësi për zgjedhjet e reja dhe se situata politike është rezultat i mungesës së marrëveshjes politike.

“Për me marrë pozitën e presidentit duhet me i pas 80 vota. Për me mrri në atë situacion duhet kriter për me ardh aty. AAK nuk ka as hak as hile për këto zgjedhje. As nuk na keni thirr, as nuk kishim ardh”, deklaroi Tahiri.

Tahiri ne “Debat Plus”  tha se AAK-ja po përballet me një betejë ligjore që, sipas tij, i është imponuar opozitës.

“Është betejë ligjore që na u ka imponu. AAK-ja ka me bo luftën me krejt fuqinë e vet në këtë betejë ligjore”, u shpreh ai.

Tahiri theksoi se partia e tij nuk ka dashur që vendi të shkojë sërish në zgjedhje.

“S’kemi dashtë me i qit edhe një milion popull”, tha ai.

Ai kritikoi edhe qeverinë, duke kërkuar fokus më të madh në qeverisje dhe problemet e qytetarëve.

“Kur flet për popullin, qeverise bre burrë. Veç prej shirita. Qeverise”, deklaroi Tahiri.

Sipas tij, nuk bëhet fjalë për inate personale, por për një ngërç politik që po e dëmton vendin.

“Nuk ka inate personale. Ka ngërç politik. Ka përça popullin. Në një situatë është kah na vjen buzë problemeve serioze”, përfundoi Tahiri.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Vlora Çitaku: Kur vjen puna te UÇK-ja, Kurti ka problem me...

May 20, 2026

Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë

May 20, 2026

PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së

May 20, 2026

Pesë shtete të BE-së propozojnë modelin e anëtarësimit “hap pas hapi”...

May 20, 2026

Një dron shkeli hapësirën ajrore, presidenti dhe kryeministrja e Lituanisë më...

May 20, 2026

Trumpi flet për sulme të reja ndaj Iranit, por dilemat strategjike mbesin

Lajme të fundit

Vlora Çitaku: Kur vjen puna te UÇK-ja, Kurti...

Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë

PSD sërish me aksion nesër, këtë herë para zyreve të VV-së

Gruda – Abrashit: Nuk po doni marrëveshje politike