Sveçla mirëpret gradimin e ri në Policinë e Kosovës, u bën thirrje grave dhe vajzave të aplikojnë

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka mirëpritur shpalljen e procesit të gradimit për gradën Rreshter në Policinë e Kosovës. Përmes një postimi, Sveçla ka thënë se ky proces paraqet një mundësi të rëndësishme për avancimin në karrierë të zyrtarëve policorë që shërbejnë me profesionalizëm dhe përgjegjësi. Ai ka theksuar se avancimi profesional dhe…

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09/11/2026 21:09

Ministri i Punëve Brendshme, Xhelal Sveçla, ka mirëpritur shpalljen e procesit gradimit për gradën Rreshter Policinë e Kosovës.

Përmes një postimi, Sveçla ka thënë se ky proces paraqet një mundësi rëndësishme për avancimin karrierë zyrtarëve policorë shërbejnë me profesionalizëm dhe përgjegjësi.

Ai ka theksuar se avancimi profesional dhe vlerësimi i meritës janë thelbësorë për fuqizimin e Policisë Kosovës dhe motivimin e pjesëtarëve saj.

Sveçla u ka bërë thirrje veçantë grave dhe vajzave aplikojnë dhe shfrytëzojnë mundësitë për avancim profesional, duke kontribuar kështu përfaqësimin dhe fuqizimin e grave Policinë e Kosovës. /Lajmi.net/

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