Sveçla mirëpret gradimin e ri në Policinë e Kosovës, u bën thirrje grave dhe vajzave të aplikojnë
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka mirëpritur shpalljen e procesit të gradimit për gradën Rreshter në Policinë e Kosovës. Përmes një postimi, Sveçla ka thënë se ky proces paraqet një mundësi të rëndësishme për avancimin në karrierë të zyrtarëve policorë që shërbejnë me profesionalizëm dhe përgjegjësi. Ai ka theksuar se avancimi profesional dhe…
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Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka mirëpritur shpalljen e procesit të gradimit për gradën Rreshter në Policinë e Kosovës.
Përmes një postimi, Sveçla ka thënë se ky proces paraqet një mundësi të rëndësishme për avancimin në karrierë të zyrtarëve policorë që shërbejnë me profesionalizëm dhe përgjegjësi.
Ai ka theksuar se avancimi profesional dhe vlerësimi i meritës janë thelbësorë për fuqizimin e Policisë së Kosovës dhe motivimin e pjesëtarëve të saj.
Sveçla u ka bërë thirrje të veçantë grave dhe vajzave që të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë mundësitë për avancim profesional, duke kontribuar kështu në përfaqësimin dhe fuqizimin e grave në Policinë e Kosovës. /Lajmi.net/