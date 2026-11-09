Pas dorëheqjes së Liburn Aliut, ky është emri që merr drejtimin e Portit të Durrësit

Liburn Aliu ka dhënë dorëheqjen nga detyra e Autoritetit Portual Durrës. Siç raporton Top Channel, dorëheqja erdhi menjëherë pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama për largim të drejtorëve rajonalë nga postet e tyre. Në vend të tij ditën e sotme është emëruar Andrea Shllaku, i cili  ka mbajtur postin e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të Autoritetit…

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09/11/2026 20:53

Liburn Aliu ka dhënë dorëheqjen nga detyra e Autoritetit Portual Durrës.

Siç raporton Top Channel, dorëheqja erdhi menjëherë pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama për largim të drejtorëve rajonalë nga postet e tyre. Në vend të tij ditën e sotme është emëruar Andrea Shllaku, i cili  ka mbajtur postin e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Portual Durrës.

Gjatë periudhës së tranzicionit, pas dorëheqjes së Liburnit dhe deri në emërimin e tij, Shllaku qe i komanduar në këtë detyrë.

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