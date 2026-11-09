Hykmete Bajrami reagon pas zhvendosjes së fotografisë së Rugovës: Historia nuk ndryshohet me ndërrimin e fotografive
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka reaguar pas zhvendosjes së fotografisë së presidentit historik, Ibrahim Rugova, nga presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula. Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka përdorur shprehjen “Dielli nuk mbulohet me shoshë”, duke theksuar se historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet përmes ndërrimit të fotografive në…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka reaguar pas zhvendosjes së fotografisë së presidentit historik, Ibrahim Rugova, nga presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula.
Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka përdorur shprehjen “Dielli nuk mbulohet me shoshë”, duke theksuar se historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet përmes ndërrimit të fotografive në muret e institucioneve.
Ajo ka thënë se presidenti historik, Ibrahim Rugova, dhe Deklarata e Pavarësisë kanë vend të përhershëm në historinë e shtetit të Kosovës dhe në institucionet e tij.
“Historia nuk ndryshohet me ndërrimin e fotografive në muret e institucioneve! Presidenti historik, Dr. Ibrahim Rugova, dhe Deklarata e Pavarësisë e kanë vendin e tyre të përhershëm në historinë e shtetit të Kosovës dhe në zemër të çdo institucioni shtetëror”, ka shkruar Bajrami.
Tutje, deputetja e LDK-së ka theksuar se vlera dhe pesha historike e tyre nuk varen nga vendi ku vendosen fotografitë, e as nga vullneti i atyre që përkohësisht drejtojnë institucionet. /Lajmi.net/