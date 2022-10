Superliga e Kosovës, sot luhen dy ndeshje Superliga e Kosovës do të vijojë sot me xhiron e radhës. Më fillim nga ora 13:00 do të luhen dy ndeshje, transmeton lajmi.net. Dukagjini do të jetë nikoqir i Dritës, ndërsa Prishtina ka punë me Ferizaj. Ndonëse janë vështirë të parashikueshme rezultatet, favorite të këtyre takimeve llogariten Drita dhe Prishtina. /Lajmi.net/