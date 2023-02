Super ndeshje në ‘Camp Nou’, Manchester United merr një rezultat pozitiv ndaj Barcelonës Skuadra e Barcelonës ka barazuar 2 me 2 ndaj Manchester Unitedit në ndeshjen e parë të fazës eliminim-direkt në UEFA Europa League në stadiumin ‘Camp Nou’. Një ndeshje tejet interesante me katër gola, por që kualifikuesi do të mësohet pas ndeshjes së kthimit në ‘Old Trafford’, shkruan Lajmi.net Katër golat e kësaj ndeshje u shënuan…