Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga
Fisnik Asllani e ka realizuar golin e radhës në Bundesliga. Sulmuesi kosovar ka shënuar edhe në ndeshjen e sotme ndaj Heidenheim. Asllani realizoi për shifrat 0 me 3 me anë të një goditje brenda zonës. Ja pamjet – VIDEO.
Ja pamjet – VIDEO.