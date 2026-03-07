Super Fisnik Asllani, realizon golin e radhës në Bundesliga

Fisnik Asllani e ka realizuar golin e radhës në Bundesliga. Sulmuesi kosovar ka shënuar edhe në ndeshjen e sotme ndaj Heidenheim. Asllani realizoi për shifrat 0 me 3 me anë të një goditje brenda zonës. Ja pamjet – VIDEO.

Sport

07/03/2026 17:05

