Super asistim nga Granit Xhaka kundër Bournemouth

Sport

29/11/2025 17:24

Skuadra e Sunderlandit ka arritur të barazojë rezultatin 2:2 në përballjen e javës së 13-të të Premier League kundër Bournemouth.

Golin e barazimit për Sunderlandin e shënoi Bernard Traore në minutën e 46-të të ndeshjes, transmeton lajmi.net.

Meritë për golin e Traores pati Granit Xhaka që bëri  një asistimi të shkëlqyer

Sunderland ishin duke humbur 2:0, por arritën të barazojnë rezultatin dhe tash janë në kërkim të fitores./lajmi.net/

