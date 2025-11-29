Super asistim nga Granit Xhaka kundër Bournemouth
Skuadra e Sunderlandit ka arritur të barazojë rezultatin 2:2 në përballjen e javës së 13-të të Premier League kundër Bournemouth. Golin e barazimit për Sunderlandin e shënoi Bernard Traore në minutën e 46-të të ndeshjes, transmeton lajmi.net. Meritë për golin e Traores pati Granit Xhaka që bëri një asistimi të shkëlqyer Sunderland ishin duke humbur…
Sport
Skuadra e Sunderlandit ka arritur të barazojë rezultatin 2:2 në përballjen e javës së 13-të të Premier League kundër Bournemouth.
Golin e barazimit për Sunderlandin e shënoi Bernard Traore në minutën e 46-të të ndeshjes, transmeton lajmi.net.
Meritë për golin e Traores pati Granit Xhaka që bëri një asistimi të shkëlqyer
Sunderland ishin duke humbur 2:0, por arritën të barazojnë rezultatin dhe tash janë në kërkim të fitores./lajmi.net/
— 🔴Goal videos: @CenterOfGoals (@TracyWinte83865) November 29, 2025