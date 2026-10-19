Sulmuan Gjykatën e Apelit duke thyer xhamat, vihen në pranga 5 persona, shpallen në kërkim 15 të tjerë

Pesë persona janë arrestuar dhe 15 të tjerë janë shpallur në kërkim, pasi dyshohet se dëmtuan me sende të forta dyert dhe dritaret e godinës së Gjykatës së Apelit, gjatë protestës së sotme. Gjatë kontrollit të një 16-vjeçari, u gjetën dhe u sekuestruan lëndë piroteknike. Sipas njoftimit të Policisë, në vijim të veprimeve hetimore të…

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19/10/2026 17:19

Pesë persona janë arrestuar dhe 15 të tjerë janë shpallur në kërkim, pasi dyshohet se dëmtuan me sende të forta dyert dhe dritaret e godinës së Gjykatës së Apelit, gjatë protestës së sotme.

Gjatë kontrollit të një 16-vjeçari, u gjetën dhe u sekuestruan lëndë piroteknike.

Sipas njoftimit të Policisë, në vijim të veprimeve hetimore të kryera gjatë tubimit, u identifikuan 20 shtetas të dyshuar për dëmtimin e godinës së këtij institucioni.

Në pranga ranë shtetasit A. P., 37 vjeç, S. R., 32 vjeç, L. D., 20 vjeç, P. P., 24 vjeç, si dhe një i mitur 16-vjeçar.

Gjatë kontrollit fizik të të miturit, policia gjeti lëndë piroteknike, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Ndërkohë, 15 shtetasit e tjerë të identifikuar janë shpallur në kërkim, ndërsa vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore./Top Channel

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