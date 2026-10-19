Franca shpall orë policore, ndalon çdo tubim publik nga ora 12:00 deri në 20:00, pas fundjavës me tensione
Kryeministri i Francës, Sebastien Lecornu, ka premtuar transparencë të plotë në hetimin e akteve të dhunës dhe trazirave që përfshinë vendin gjatë fundjavës, duke paralajmëruar masa të rrepta të sigurisë, përfshirë shtetrrethime të kufizuara. Pas një mbledhjeje urgjente të kabinetit qeveritar, kreu i ekzekutivit francez theksoi vendosmërinë e shtetit për të vënë rend dhe ligj.…
Bota
Kryeministri i Francës, Sebastien Lecornu, ka premtuar transparencë të plotë në hetimin e akteve të dhunës dhe trazirave që përfshinë vendin gjatë fundjavës, duke paralajmëruar masa të rrepta të sigurisë, përfshirë shtetrrethime të kufizuara.
Pas një mbledhjeje urgjente të kabinetit qeveritar, kreu i ekzekutivit francez theksoi vendosmërinë e shtetit për të vënë rend dhe ligj.
“Nuk kemi asgjë për të fshehur”, deklaroi prerazi Lecornu, teksa drejtoi gishtin nga grupet e ekstremit të majtë dhe elementët e dyshuar kriminalë si përgjegjësit kryesorë pas përshkallëzimit të tensioneve.
Kryeministri u ndal me theks të veçantë te situata në qytetin e Marsejës, ku sipas tij ka vatra tensioni të lidhura drejtpërdrejt me grupet radikale të së majtës, raporton Sky News.
Për shkak të rrezikut, autoritetet lokale atje kanë marrë vendim të menjëhershëm për ndalimin e çdo tubimi publik nga ora 12:00 e mesditës deri në orën 20:00.
Lecornu garantoi se personat e vënë në pranga do të marrin dënimet e merituara, duke nënvizuar se reagimi do të jetë i pakompromis përmes drejtësisë penale.
Paralelisht, është iniciuar një hetim i gjerë për të identifikuar dhe sjellë para përgjegjësisë të gjithë individët e tjerë të përfshirë në trazira.
Për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm, qeveria u ka kërkuar prefekturave të vendosin shtetrrethime të pjesshme në zona specifike, detajet e të cilave pritet të bëhen publike gjatë ditës.
Lecornu sqaroi se masa e shtetrrethimit nuk do të bllokojë të gjithë Parisin, por do të aplikohet me saktësi në pikat kyçe.
“Disa zona do t’i nënshtrohen shtetrrethimit, veçanërisht ato që lidhen me nyjet e transportit publik, si dhe vendet simbolike dhe me rëndësi të veçantë strategjike”, përfundoi kryeministri francez.