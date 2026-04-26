“Do të ketë të shtëna” – shakaja e Sekretares së Trumpit para incidentit nxit reagime
Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, bëri një shaka të çuditshme vetëm pak çaste para shkëmbimit të të shtënave me armë në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington. “Do të jetë qesharake. Do të jetë argëtuese. Do të ketë disa të shtëna sonte në sallë”, tha Leavitt për Fox…
Bota
Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, bëri një shaka të çuditshme vetëm pak çaste para shkëmbimit të të shtënave me armë në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington.
“Do të jetë qesharake. Do të jetë argëtuese. Do të ketë disa të shtëna sonte në sallë”, tha Leavitt për Fox News në tapetin e kuq para se të shkonte në event, i cili u ndërpre kur shpërthyen të shtënat me armë.
Presidenti Donald J. Trump, Zonja e Parë Melania Trump dhe Zëvendëspresidenti JD Vance u nxorën me nxitim nga salla e vallëzimit në Washington Hilton.
Pasi u evakuua, Trump ndau pamje të të dyshuarit.
Në një konferencë për shtyp, presidenti e quajti atë “një person të sëmurë”, duke shtuar se burri “sulmoi një pikë kontrolli sigurie të armatosur me armë të shumta dhe u rrëzua nga disa anëtarë shumë të guximshëm të Shërbimit Sekret”.
Trump tha se “donte ta lërë që shfaqja të vazhdonte”, por në fund “zbatimi i ligjit ka kërkuar që të largohen nga ambientet, në përputhje me protokollin”.