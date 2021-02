Sulmet e 6 janarit në Kapitol, nën hetim 35 oficerë të policisë

Tridhjetë e pesë oficerë të policisë së Kapitolit po hetohen për veprimet e tyre gjatë trazirave të 6 janarit ndërsa gjashtë të tjerë janë pezulluar nga detyra, me të drejtë page. Njoftimi u bë nga departamenti i policisë në një deklaratë të premten.

“Shefja e përkohshme Yogananda Pittman ka dhënë si direktivë që çdo anëtar i departamentit të saj, sjellja e të cilit nuk është në përputhje me rregullat e sjelljes së departamentit, do të përballet me ndëshkimin e duhur“, tha zëdhënësi John Stolnis.

Autoritet nuk dhanë detaje rreth hetimeve.

Pesë persona, përfshirë një oficer të policisë së Kapitolit, humbën jetën gjatë sulmit të dhunshëm të muajit të kaluar kur turma e mbështetësve të ish-Presidentit Donald Trump sulmoi Kapitolin.

Më vonë dy oficerë të zbatimit të ligjit kryen vetëvrasje.

Sipas ndihmësve të Kongresit dhe disa ligjvënësve, hetuesit po shqyrtojnë përgjigjen e oficerëve të policisë së Kapitolit më 6 janar dhe nëse ndonjëri prej tyre mund të ketë ndihmuar protestuesit e dhunshëm, raporton OraNews.

Sipas ligjvënësit demokrat Tim Ryan vetëm disa ditë pas sulmit u bë e ditur se dy oficerë ishin pezulluar. Ai u tha gazetarëve se njëri prej tyre kishte bërë një selfi me një protestues, ndërsa një tjetër kishte vendosur në kokë një kapelë me zotin Trump dhe po i orientonte protestuesit nëpër ndërtesë.

Mbetet e paqartë nëse këta dy policë ishin në mesin e 35 personave që po hetohen aktualisht ose nëse ata po përpiqeshin të vendosnin turmën nën kontroll duke krijuar kontakte personale me ta.

Protestuesit e krahut të djathtë shkuan në Kapitol menjëherë pas një fjalimi që zoti Trump mbajti përballë një turme pranë Shtëpisë së Bardhë. Gjatë fjalës së tij ai iu drejtua turmës duke u shprehur: “Ne luftojmë. Ne luftojmë me çdo kusht. Dhe nëse nuk luftoni me çdo kusht, nuk do të keni më shtet“.

Protestuesit iu drejtuan selisë së Kongresit, duke bllokuar përkohësisht procesin e çertifikimit zyrtarisht të fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit 2020, pas përpjekjesh të përsëritura nga zoti Trump për ta ndryshuar rezultatin.

Një javë pas rebelimit, Dhoma e Përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët ngriti zyrtarisht një akuzë ndaj zotit Trump për nxitje të rebelimit. Në përfundim të gjykimit Senati e shpalli ish-presidentin të pafajshëm.