Suarez shënon për epërsinë e Barcës, feston golin kundër Liverpoolit

Është shënuar goli i parë në ndeshjen Barcelona – Liverpool.

Skuadra e Barcelonës ka gjetur epërsinë, duke shënuar përmes sulmuesit Luis Suarez.

Ylli uruguaian shënoi në minutën e 26’-të të ndeshjes, pas një asistimi të pranuar nga Jordi Alba.

Edhe pse ka qenë në të kaluarën lojtar i Liverpoolit, Suarez bëri siç ka paralajmëruar, festoi golin kundër skuadrës së Jurgen Klopp.

Golin e Suarez mund ta shikoni në pjesën e mëposhtme./Lajmi.net/

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL, Suarez what a goal 🔥😍😍😍😍#Barça 1-0 #Liverpool

