Studenti për protestat: Jam në kontakt të vazhdueshëm me kolegët në Serbi lidhur me organizimin që kanë aplikuar
Një prej studentëve që merr pjesë në protestat në Tiranë ka pranuar se mban kontakte të vazhdueshme me studentë në Serbi dhe se me ta diskutohen mënyrat e organizimit të protestave dhe format që janë përdorur atje. Deklarata u bë në emisionin “Breaking” në Euronews, kur studenti u pyet pikërisht për modelin serb të protestave…
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Një prej studentëve që merr pjesë në protestat në Tiranë ka pranuar se mban kontakte të vazhdueshme me studentë në Serbi dhe se me ta diskutohen mënyrat e organizimit të protestave dhe format që janë përdorur atje.
Deklarata u bë në emisionin “Breaking” në Euronews, kur studenti u pyet pikërisht për modelin serb të protestave dhe për “Listën e Studentëve”, lëvizja që pas muajsh protestash ka kaluar tashmë edhe në organizim elektoral.
“I kam ndjekur protestat atje dhe kam miq të mi studentë në Serbi, me të cilët padyshim ngelemi në një kontakt të vazhdueshëm, lidhur me organizimin e protestave që patjetër edhe ata kanë aplikuar. Në Shqipëri nuk është menduar konkretisht krijimi i një alternative në këto momente, bëhet fjalë për një alternativë që do të vijë padyshim pas dorëheqjes së Kryeministrit Edi Rama.” – tha ai.
Pas kësaj deklarate të studentit, ka reaguar edhe Taulant Balla nga Partia Socialiste i cili ka publikuar videon.
“Dëgjojeni, dëgjojeni LIVE tani ky studenti po e pranon që po koordinohen edhe me Listën e studentëve në Serbi në lidhje me protestat”, ka shkruar Balla, ndërsa ka publikuar dhe videon.