Studenti për protestat: Jam në kontakt të vazhdueshëm me kolegët në Serbi lidhur me organizimin që kanë aplikuar

Një prej studentëve që merr pjesë në protestat në Tiranë ka pranuar se mban kontakte të vazhdueshme me studentë në Serbi dhe se me ta diskutohen mënyrat e organizimit të protestave dhe format që janë përdorur atje. Deklarata u bë në emisionin “Breaking” në Euronews, kur studenti u pyet pikërisht për modelin serb të protestave…

Lajme

17/10/2026 15:20

Një prej studentëve që merr pjesë në protestat në Tiranë ka pranuar se mban kontakte të vazhdueshme me studentë në Serbi dhe se me ta diskutohen mënyrat e organizimit të protestave dhe format që janë përdorur atje.

Deklarata u bë në emisionin “Breaking” në Euronews, kur studenti u pyet pikërisht për modelin serb të protestave dhe për “Listën e Studentëve”, lëvizja që pas muajsh protestash ka kaluar tashmë edhe në organizim elektoral.

“I kam ndjekur protestat atje dhe kam miq të mi studentë në Serbi, me të cilët padyshim ngelemi në një kontakt të vazhdueshëm, lidhur me organizimin e protestave që patjetër edhe ata kanë aplikuar. Në Shqipëri nuk është menduar konkretisht krijimi i një alternative në këto momente, bëhet fjalë për një alternativë që do të vijë padyshim pas dorëheqjes së Kryeministrit Edi Rama.” – tha ai.

Pas kësaj deklarate të studentit, ka reaguar edhe Taulant Balla nga Partia Socialiste i cili ka publikuar videon.

“Dëgjojeni, dëgjojeni LIVE tani ky studenti po e pranon që po koordinohen edhe me Listën e studentëve në Serbi në lidhje me protestat”, ka shkruar Balla, ndërsa ka publikuar dhe videon.

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Tensione para Kryeministrisë, protestuesit hedhin molotovë, policia ndërhyn me gaz lotsjellës...

October 17, 2026

Ambulanca u jep ndihmën e parë të rinjve që u lënduan...

October 17, 2026

SHSKUK kërkon llogaridhënie nga spitalet rajonale dhe masa për përmirësimin e...

October 17, 2026

Abdixhiku me bashkëpartiakë bëjnë homazhe për heroin Idriz Rrecaj në Skenderaj...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

Lajme të fundit

Tensione para Kryeministrisë, protestuesit hedhin molotovë, policia ndërhyn...

Ambulanca u jep ndihmën e parë të rinjve...

SHSKUK kërkon llogaridhënie nga spitalet rajonale dhe masa...

Abdixhiku me bashkëpartiakë bëjnë homazhe për heroin Idriz...