Ambulanca u jep ndihmën e parë të rinjve që u lënduan nga plumbat e gomës gjatë protestës në Tiranë
Disa të rinj janë lënduar gjatë protestës, pasi dyshohet se janë qëlluar me plumba gome. Në vendngjarje ka mbërritur një ambulancë, e cila u ka dhënë ndihmën e parë protestuesve të lënduar. Sipas pamjeve nga terreni, të rinjtë kanë pasur shenja goditjeje në pjesë të ndryshme të trupit. Mbërritja e ambulancës është shoqëruar me tensione,…
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Disa të rinj janë lënduar gjatë protestës, pasi dyshohet se janë qëlluar me plumba gome. Në vendngjarje ka mbërritur një ambulancë, e cila u ka dhënë ndihmën e parë protestuesve të lënduar.
Sipas pamjeve nga terreni, të rinjtë kanë pasur shenja goditjeje në pjesë të ndryshme të trupit.
Mbërritja e ambulancës është shoqëruar me tensione, pasi protestuesit kanë ndaluar automjetin dhe e kanë kontrolluar atë. Ky veprim lidhet me dyshimet e ngritura një ditë më parë se gazi lotsjellës mund të ishte hedhur edhe nga automjete të ambulancës.
Pas kontrollit, ambulanca është larguar nga vendngjarja me një protestues të lënduar brenda, për t’i ofruar ndihmën e nevojshme mjekësore.
Gazetari Ardit Hoxha bën me dije se, përveç protestuesit që u transportua me ambulancë, një tjetër person i lënduar ka marrë ndihmë mjekësore në vendngjarje, konkretisht në rrugën e Durrësit.
Sipas informacioneve paraprake nga terreni, kanë qenë vetë protestuesit ata që kanë kërkuar që të lënduarve t’u jepet ndihma mjekësore në vend, pa u transportuar në spital.