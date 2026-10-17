Tensione para Kryeministrisë, protestuesit hedhin molotovë, policia ndërhyn me gaz lotsjellës dhe autobotë me ujë

Situata para godinës së Kryeministrisë është tensionuar, teksa protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të forcave të policisë. Në përgjigje të incidenteve, efektivët kanë ndërhyrë me gaz lotsjellës dhe autobotë me ujë, në përpjekje për të shpërndarë protestuesit dhe për të vënë situatën nën kontroll. Situata në terren mbetet dinamike, ndërsa priten zhvillime të tjera…

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17/10/2026 16:05

Situata para godinës së Kryeministrisë është tensionuar, teksa protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të forcave të policisë.

Në përgjigje të incidenteve, efektivët kanë ndërhyrë me gaz lotsjellës dhe autobotë me ujë, në përpjekje për të shpërndarë protestuesit dhe për të vënë situatën nën kontroll.

Situata në terren mbetet dinamike, ndërsa priten zhvillime të tjera gjatë orëve në vijim.

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