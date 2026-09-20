Studentët protestojnë nesër kundër vendimit të Hagës

Studentët do të protestojnë nesër kundër vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë. Protesta do të nisë në orën 11:30 nga Qendra e Studentëve, ndërsa në orën 12:00 janë paralajmëruar fjalime në shesh nga organizatat studentore. Sipas organizatorëve, në protestë pritet të marrin pjesë mbi 300 studentë, ndërsa ata presin që numri i pjesëmarrësve të rritet…

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20/09/2026 13:04

Studentët do të protestojnë nesër kundër vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.

Protesta do të nisë në orën 11:30 nga Qendra e Studentëve, ndërsa në orën 12:00 janë paralajmëruar fjalime në shesh nga organizatat studentore.

Sipas organizatorëve, në protestë pritet të marrin pjesë mbi 300 studentë, ndërsa ata presin që numri i pjesëmarrësve të rritet gjatë marshimit drejt sheshit.

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