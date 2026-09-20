Vidhen panelet e rrethojave të varrezave në Drenas, rasti po hetohet
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë në Drenas ka njoftuarse janë vjedhur panelet e rrethojave të varrezave. Sipas njoftimit, rasti është paraqitur tek organet kompetente të hetuesisë dhe aktualisht është duke u trajtuar sipas procedurave përkatëse. Drejtoria ka bërë thirrje për qytetarët që mund të kenë informacione lidhur me rastin që t’ua përcjellin ato organeve…
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Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë në Drenas ka njoftuarse janë vjedhur panelet e rrethojave të varrezave.
Sipas njoftimit, rasti është paraqitur tek organet kompetente të hetuesisë dhe aktualisht është duke u trajtuar sipas procedurave përkatëse.
Drejtoria ka bërë thirrje për qytetarët që mund të kenë informacione lidhur me rastin që t’ua përcjellin ato organeve kompetente, me qëllim të identifikimit të personave përgjegjës.
“Bashkëpunimi i qytetarëve është i rëndësishëm për mbrojtjene pronës publike dhe ruajtjen e hapësirave tona të përbashkëta”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencë.