Buja pas verdiktit në Hagë: Ku janë qeveria, Parlamenti dhe PDK-ja? Kështu nuk mbrohet askush
Anëtari i Këshillit Drejtues të PDK-së, Shukri Buja ka ngritur disa pyetje pas verdiktit dënues në Hagë. Buja ka thënë se qytetarët përmes protestave në Kosovë dhe jashtë vendit po e kryejnë punën e tyre. Megjithatë ai ka thënë se asnjë veprim me peshë nuk po bëhet nga Parlamenti i Kosovës, partitë politike dhe qeveria…
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Anëtari i Këshillit Drejtues të PDK-së, Shukri Buja ka ngritur disa pyetje pas verdiktit dënues në Hagë. Buja ka thënë se qytetarët përmes protestave në Kosovë dhe jashtë vendit po e kryejnë punën e tyre.
Megjithatë ai ka thënë se asnjë veprim me peshë nuk po bëhet nga Parlamenti i Kosovës, partitë politike dhe qeveria e Kosovës.
“Po ku je, partia ime, që nuk e thirre as mbledhjen e Këshillit Drejtues, as kryetarët e degëve nuk i ftove për organizim, koordinim e bashkëveprim? Kështu nuk ecet. Kështu nuk mbrohet askush. As udhëheqësit tanë që u dënuan padrejtësisht, as lufta çlirimtare, as shteti ynë”, ka shkruar Buja.