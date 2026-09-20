Buja pas verdiktit në Hagë: Ku janë qeveria, Parlamenti dhe PDK-ja? Kështu nuk mbrohet askush

Anëtari i Këshillit Drejtues të PDK-së, Shukri Buja ka ngritur disa pyetje pas verdiktit dënues në Hagë. Buja ka thënë se qytetarët përmes protestave në Kosovë dhe jashtë vendit po e kryejnë punën e tyre. Megjithatë ai ka thënë se asnjë veprim me peshë nuk po bëhet nga Parlamenti i Kosovës, partitë politike dhe qeveria…

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20/09/2026 12:43

Anëtari i Këshillit Drejtues të PDK-së, Shukri Buja ka ngritur disa pyetje pas verdiktit dënues në Hagë. Buja ka thënë se qytetarët përmes protestave në Kosovë dhe jashtë vendit po e kryejnë punën e tyre.

Megjithatë ai ka thënë se asnjë veprim me peshë nuk po bëhet nga Parlamenti i Kosovës, partitë politike dhe qeveria e Kosovës.

“Po ku je, partia ime, që nuk e thirre as mbledhjen e Këshillit Drejtues, as kryetarët e degëve nuk i ftove për organizim, koordinim e bashkëveprim? Kështu nuk ecet. Kështu nuk mbrohet askush. As udhëheqësit tanë që u dënuan padrejtësisht, as lufta çlirimtare, as shteti ynë”, ka shkruar Buja.

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