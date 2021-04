Studentët e Fakultetit të Edukimi do t’i zëvendësojnë gratë shtatzëna në punë

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, ka bërë të ditur se pas zbatimit të vendimit të Qeverisë që gratë shtatzëna të lirohen nga puna me prezencë fizikë, studentë të nivelit master dhe aspolventë do të angazhohen në Arsimin Parauniversitar të rreth 400 mësimdhënësve shtatzëna.

“Të dhënat me listat e studentëve tashmë janë përcjellur në DKA, bashkë me informatën për këtë mbështetje profesionale në mbulimin e lëndëve të ndryshme mësimore, aty ku paraqitet nevoja”.

Nagavci thotë se ky angazhim, studentëve do t’u njihet si praktikë profesionale dhe njëkohësisht puna e tyre do të realizohet në koordinim më mësimdhënëset përkatëse që eventualisht do të shfrytëzojnë të drejtën e lirimit nga prezenca fizike e tyre në shkollë.

“Mirënjohëse për gadishmërinë për kontribut nga ana e dekanit të FE, Blerim Saqipi dhe falenderuese paraprakisht për punën e studentëve dhe bashkëpunimin me mësimdhënëset dhe shkollat”, ka shkruar Nagavci në llogarinë e saj në Facebook.