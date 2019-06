Për rreth një orë, pritet të arrijë edhe aeroplani i dytë me të cilin po udhëtojnë ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s apo Këshilli Veriatlantik.

Stoltenberg u prit nga delegacioni i Maqedonisë së Veriut, prej ku u nisën drejt Kuvendit.

Stoltenberg dhe anëtarët e Këshillit gjatë ditës së nesërme do të kenë takime me kreun shtetëror lidhur me procesin e inkuadrimit të vendit në Aleancën Veriatlantike. / Alsat-M