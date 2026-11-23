“Sterilizimi nga mosha 18-vjeçare” Rrahmani publikon video nga seanca e Kuvendit, rikthen kritikat ndaj Kurtit dhe Haxhiut për Projektligjin e fertilizimit
Deputeti nga Grupi Parlamentar i PDK- së, Eman Rrahmani, ka reaguar përsëri në lidhje me Projektligjin për fertilizim, i cili u diskutua në seancën e 19 nëntorit në Kuvendin e Kosovës. Rrahmani ka publikuar një video në Facebook nga ajo seancë parlamentare, duke kritikuar kryeministrin e vendit, Albin Kurti dhe kryetaren e Kuvendit, Albulena Haxhiu.…
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Deputeti nga Grupi Parlamentar i PDK- së, Eman Rrahmani, ka reaguar përsëri në lidhje me Projektligjin për fertilizim, i cili u diskutua në seancën e 19 nëntorit në Kuvendin e Kosovës.
Rrahmani ka publikuar një video në Facebook nga ajo seancë parlamentare, duke kritikuar kryeministrin e vendit, Albin Kurti dhe kryetaren e Kuvendit, Albulena Haxhiu.
“Sterilizimi i vajzave që nga mosha 18-vjeçare! Kur kryeministri dhe kryeparlamentarja mashtrojnë publikisht!”, ka shkruar Rrahmani, derisa reagimit të tij ia ka bashkëngjitur video me deklarimet në atë seancë.
Në videon e publikuar janë deklaratat e Kurtit dhe Haxhiut, të cilët i kanë cilësuar si të pavërteta pretendimet e Rrahmanit lidhur me sterilizimin e grave nga mosha 18-vjeçare.
“Akuzat, pretendimet kundër nesh për këtë çështje nuk janë të vërteta. Ne dëshirojmë që gratë, të cilat dëshirojën të bëhen nëna, ta kenë këtë të drejtë”, ishin fjalët e Kurtit.
Në anën tjetër, Rrahmani ka publikuar edhe pamje nga Projektligji, i cili u është dorëzuar deputetëve nga ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, duke pretenduar se përmbajtja e tij dëshmon atë që ai kishte deklaruar më herët.
“Çdo grua mbi 18 vjeç ka të drejtën e sterilizimit pa lejen e Komisionit për vlerësim mjekësor në institucionin shëndetësor përkatës”, thuhet në pamjet e publikuara nga deputeti.