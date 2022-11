S’tërhiqet Berisha as pasi policia ia refuzoi lejen për protestë: Do mbushim sheshin Policia i ka thënë “Jo” ditën e djeshme Sali Berishës për të protestuar para Kryeministrisë më 6 dhjetor, ditë kjo që përkon me ardhjen e krerëve europian në Shqipëri, në kuadër të Samitit BE-Ballkani Perëndimor. Ditën e sotme në një bashkëbisedim me qytetarët në Facebook, Berisha theksoi se ky është një vendim nul dhe nuk do të…