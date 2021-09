Statistikë interesante, nga 21 lojtarët e ftuar te Milan, vetëm 8 kanë luajtur me herët në LK

Pas plotë tetë vite, Milan u rikthye në Champions dhe tani synon të arrijë sa më lartë, transmeton lajmi.net.

Statistika interesante në listën e të ftuarve të Stefano Piolit me 21 lojtarë, vetëm tetë prej tyre kanë eksperiencë në garën me prestigjioze në botë.

Maignan, Tatususanu, Florenzi, Kajer, Hernandez, Diaz dhe Giroud janë të vetmit që kanë luajtur se paku një ndeshje në LK.

Lista e plotë e të ftuarve./Lajmi.net/

📋 The squad for our @ChampionsLeague debut

📋 I convocati per #LiverpoolMilan#SempreMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/3y6UDC4pbD

— AC Milan (@acmilan) September 14, 2021