Jonida Vokshi me një mesazh të koduar për Monika Lubonjën
“Nuk janë fjalët, por prania, ajo që ka rëndësi”! Ky është mesazhi që Jonida Vokshi ka zgjedhur të ndajë në rrjetet sociale, në një moment kur mikesha e saj e afërt, Monika Lubonja, ndodhet në qendër të vëmendjes. Prezantuesja dhe aktorja ka publikuar në Instagram një fotografi të shoqëruar me këtë fjali, pa dhënë detaje…
ShowBiz
“Nuk janë fjalët, por prania, ajo që ka rëndësi”! Ky është mesazhi që Jonida Vokshi ka zgjedhur të ndajë në rrjetet sociale, në një moment kur mikesha e saj e afërt, Monika Lubonja, ndodhet në qendër të vëmendjes.
Prezantuesja dhe aktorja ka publikuar në Instagram një fotografi të shoqëruar me këtë fjali, pa dhënë detaje të tjera dhe pa e përmendur drejtpërdrejt emrin e Monikës.
Megjithatë, mesazhi është interpretuar si një shenjë mbështetjeje për aktoren, ndërsa situata e saj vijon të jetë në fokusin e opinionit publik.
Vokshi duket se ka zgjedhur të mos bëjë një deklaratë të gjatë apo të komentojë publikisht mbi atë që po ndodh, por të përcjellë një mesazh të shkurtër për rëndësinë e pranisë në momente të vështira.
Një postim i thjeshtë, por që përcjell idenë se mbështetja ndaj një personi të afërt nuk ka gjithmonë nevojë të shprehet me fjalë apo publikisht.