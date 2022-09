Stafi i mjekëve të Milan do të udhëtojë drejt Belgjikës për të kontrolluar Origin Divock Origi vazhdon të ketë probleme me lëndimet. Ylli belg i ka munduar skuadrës së Milan në ndeshjet e fundit dhe aktualisht është në Belgjikë. Sipas raportimeve të fundit, stafi mjekësor i skuadrës së Milan do të udhëtojë drejt Belgjikës, për të kontrolluar Origin, transmeton lajmi.net. Kjo kontrollë do të bëhet me ndihmën e stafit…