Spekulime për dasmë në Itali – Ja çfarë po planifikon Dua Lipa

ShowBiz

23/04/2026 17:41

Këngëtarja me famë botërore Dua Lipa është bërë sërish objekt raportimesh ndërkombëtare, pasi mediat italiane kanë ngritur dyshime se ajo mund të jetë duke planifikuar një ceremoni martesore në Itali.

Sipas raportimeve, hoteli luksoz “Villa Igiea” në Palermo dyshohet se është rezervuar për një event privat në fillim të shtatorit, gjë që ka nxitur spekulime për një dasmë të mundshme. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga vetë artistja apo përfaqësuesit e saj.

Interesi mediatik është shtuar edhe pas paraqitjeve të saj në Itali dhe lidhjes së vazhdueshme me partnerin e saj, aktorin britanik Callum Turner. Fansat në rrjetet sociale po diskutojnë gjerësisht për mundësinë e një eventi madhor, ndonëse mungojnë provat konkrete.

Për momentin, gjithçka mbetet në nivel spekulimesh, ndërsa Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë deklaratë publike lidhur me këto raportime.

