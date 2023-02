Spektakël në fund | Autogoli i Emi Martinez i jep tre pikë të mëdha skuadrës së Arsenalit Skuadra e Arsenalit ka fituar tre pikë të mëdha si mysafir i Aston Villas në xhiron e 24-të në Premier League. Ndeshja në ‘Villa Park’ u mbyll me rezultatin 4 me 2, në një takim tejet interesant, shkruan Lajmi.net Ishin vendasit që shënuan golin e parë në këtë ndeshje, me anë të sulmuesit Watkins në…