Specialja zvarrit lejimin e vizitave familjare: Vaksinon disa nga të paraburgosurit, por jo rojet e burgut

Avokati i Gucatit, Jonathana Rees, ka thënë se ka indikacione që më 4 qershor do të përfundojë procesi i vaksinimit i të paraburgosurve në Hagë, shkruan lajmi.net.

Ai tha se ka informacione që të paraburgosurit janë vaksinuar plotësisht, teksa të tjerët do të vaksinohen më 4 qershor.

“Ne kemi indikacionin që më 4 qershor të përfundojë procesi i vaksnimit. Ne jemi njoftuar që të paraburgosurit janë vaksinuar plotësisht, teksa ata që kanë mbetur do të vaksinohen deri më 4 qershor. Ne mendojmë që duhet caktuar një datë që të hiqen kufizimet lidhur me kontaktin fizik të të mbrojturve me të paraburgosurit dhe të lejohen vizitat familjare. Besoj që është e arsyeshme që të gjitha palët të jenë të vaksinuar kur të hiqen masat”, tha Rees.

Ndërsa avokati Cadman tha se problemi aktualisht qëndron tek rojet e burgut të cilët nuk janë vaksinuar ende.

“Problemi qëndron tek rojet e burgut dhe ashtu siç kemi informacione, kufizimet s’do hiqen deri në korrik. Kjo është e papranueshme”, tha ai. /Lajmi.net/