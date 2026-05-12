Specialja publikoi pamje për t’i treguar kushtet brenda burgut, Behrami: Fyese, po arsyetohen që po i mbajnë paligjshem qe 6 vjet

Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë publikuar pamje nga qendra e paraburgimit në Hagë, ku po mbahen ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi. Ndaj këtij veprimi, ka reaguar ish-deputeti Artan Behrami, i cili në profilin e tij në FB ka shkruar. “Reklamat në prag të…

12/05/2026 22:14

Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë publikuar pamje nga qendra e paraburgimit në Hagë, ku po mbahen ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi.

Ndaj këtij veprimi, ka reaguar ish-deputeti Artan Behrami, i cili në profilin e tij në FB ka shkruar.

“Reklamat në prag të verdiktit nga Gjykata Speciale janë skandaloze. Në esencë, ato janë fyese, njëjtë si dikur reklamat e KFOR-it.

Këta dëshirojnë të arsyetojnë mbajtjen e paligjshme tash e 6 vjet të krerëve të UÇK-së në paraburgim.

Miliona euro të taksapaguesve evropianë janë harxhuar në reklama me përmbajtje raciste, përplot stereotipe të dedikuara për “parashoqërinë” kosovare.

Bashkimi Evropian duhet të turpërohet!”, është shprehur Behrami.

Postimi i tij:

