Spanja, Irlanda dhe Sllovenia bojkotojnë Eurovisionin, nuk e transmetojnë atë
Tre televizione publike evropiane nga Spanja, Irlanda dhe Sllovenia kanë njoftuar bojkotimin e Eurovision Song Contest të 70-të, duke mos e transmetuar atë. Konkursi është përfshirë në polemika për shkak të kërkesave nga disa vende që Izraeli të përjashtohet për shkak të luftës në Gaza. Edhe vitin e kaluar, Spanja, Irlanda, Sllovenia, Islanda dhe Holanda…
ShowBiz
Tre televizione publike evropiane nga Spanja, Irlanda dhe Sllovenia kanë njoftuar bojkotimin e Eurovision Song Contest të 70-të, duke mos e transmetuar atë.
Konkursi është përfshirë në polemika për shkak të kërkesave nga disa vende që Izraeli të përjashtohet për shkak të luftës në Gaza. Edhe vitin e kaluar, Spanja, Irlanda, Sllovenia, Islanda dhe Holanda kishin paralajmëruar bojkot të edicionit 2026 për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit.
Megjithatë, Islanda dhe Holanda do ta transmetojnë garën në TV, ndonëse nuk marrin pjesë.
Sipas rrjetit gjerman të lajmeve DW, Sllovenia ka njoftuar se në vend të Eurovisionit do të transmetojë programin “Zërat e Palestinës”, Irlanda do të shfaqë një episod special të serialit “Father Ted”, ndërsa Spanja do të organizojë një program muzikor të vetin “The House of Music”, transmeton KosovaPress.
Në të kaluarën, Rusia u përjashtua nga Eurovisioni pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022, kur Ukraina fitoi garën. Në vitin 2025, Izraeli doli i dyti, por u akuzua për manipulim të votës publike, gjë që organizatorët e mohuan.
Eurovision organizohet çdo vit nga Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU) dhe ndiqet nga rreth 160 milionë shikues në mbarë botën. Konkursi është i njohur për performanca spektakolare dhe skenografi të veçanta.