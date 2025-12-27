Spalletti publikon listën e Juventusit për ndeshjen ndaj Pisës, ky është vendimi për Zhegrovën

27/12/2025 11:16

Pas fitoreve të rëndësishme kundër Bolognas dhe Romës, Juventusi po përgatitet të përballet me Pisën në ndeshjen e mbrëmjes në Toskani.

Trajneri Luciano Spalletti ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për këtë ndeshje që mbyll sezonin 2025 të ekipit të tij.

Për ndeshjen e sontme, Spalletti ka ftuar edhe yllin e Kosovës, Edon Zhegrovën.

Zhegrova u rikthye gjatë dy ditëve të fundit në stërvitje, pasi disa ditë më herët mungoi shkaku i gripit.

Lojtarët e disponueshëm janë: Perin, Bremer, Locatelli, Kelly, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Rouhi, Scaglia, Felipe.

Cabal dhe Conceicao janë jashtë për këtë ndeshje.

Ndeshja Pisa – Juventus luhet sonte (e shtunë), me fillim nga ora 20:45.

